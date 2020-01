Pareto nedgraderer TGS

Pareto Securities nedgraderer anbefalingen på TGS-Nopec fra «kjøp» til «hold», ifølge TDN Direkt. Kursmålet settes ned til 285 kroner fra 300,40 kroner.

Gjennomsnittlig kursmål er på 292,75 kroner, varierende fra 260 til 335 kroner, ifølge Bloomberg. Deres data opplyser om at det nylig har vært 14 meglerhus som anbefaler «kjøp» av aksjen, mens to råder til «hold». To sier« selg».

Paretos analytiker Bard Rosef estimerer at omsetningen i fjerde kvartal vil komme inn på 238 millioner dollar, mot konsensus som venter omsetning på 258 millioner dollar. Det største avviket er late sales-omsetningen.

Pareto Securities gjør også noen negative estimatendringer for 2020 og 2021, rapporterer TDN Direkt. Late sales-estimatene kuttes med fem prosent, og meglerhuset venter en flat vekst i 2020, før de tror på stabil vekst på 3 til 5 prosent på årsbasis.

Tirsdag jekket også Arctic Securities ned anbefalingen på TGS-Nopec fra «kjøp» til «hold». De senket kursmålet fra 315 til 300 kroner.

Les også: Arctic Securities tar grep i sine seismikkanbefalinger

TGS-Nopec er et norsk industriselskap som driver innsamling av marine seismiske data. De dekker særlig Mexico-gulfen og Nordsjøen.

Torsdag kommer omsetningsrapporten for fjerde kvartal, mens inntektstallene er klare 12. februar.