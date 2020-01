Økt oppside i gull etter Irans angrep på USA

Stefan Hofer fra LGT Bank mener Irans angrep har gjort gull til en enda mer attraktiv investering.

– Fordi rentene verden rundt er såpass lave, er gull et ekstra trygt sted å ha pengene akkurat nå, sier han til Bloomberg.

Et titalls raketter rammet natt til onsdag basen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til. Iransk TV kaller det en hevnaksjon.

Ifølge TV-kanalen har Teheran avfyrt et «titalls» raketter mot Ain al-Assad, som hevn etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag, skriver NTB.

– Da vi lagde prognosen, hadde vi ikke trodd at Iran ville angripe amerikanske ressurser så raskt som de gjorde, men angrepet forsterket prognosen, sier Hofer.

I skrivende stund ligger gullkursen på 1584,94 ifølge Nordnet.

Se mer i videoen over.