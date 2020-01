Pareto Securities hever kursmålet på PGS

Pareto Securities løfter kursmålet på PGS-aksjen fra 11 til 15 kroner. Meglerhuset gjentar holdanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Pareto Securities venter at det underliggende seismikkmarkedet fortsetter den positive trenden i 2020, og mener at PGS er godt posisjonert driftsmessig for 2020.

«Den kommende refinansieringen ulmer fortsatt i bakgrunnen, og på tross av en grei kontantgenerering har vi et konservativt syn på aksjen samtidig som at vi avventer ytterligere nyheter», melder Pareto Securities, ifølge TDN Direkt.

I går oppjusterte Arctic Securities deres anbefaling på PGS fra hold til kjøp.