Midtøsten-uroen: Aksjene du bør være obs på

Fredag tok USA livet av den iranske generalen Qasem Soleimani. I natt svarte Iran med 22 missilangrep mot amerikanske mål i Irak, uten at noen skal ha mistet livet.

Hva som skjer videre er usikkert. Usikkerheten kan gi videre utslag i aksjemarkedene. Børsene i Asia, Europa og på Wall Street har stort sett gått ned de siste dagene.



«Etter at Iran i natt fyrte av flere raketter mot to amerikanske baser i Midtøsten, flyktet investorene mot trygge havner», skrev Dane Cekov i Nordea Markets morgenrapport.

Oljeaksjer - DNO

Oljeprisen derimot steg igjen onsdag etter angrepet fra Iran. Tross høy oljepris har en rekke meglerhus nedgradert sine anbefalinger på DNO, ettersom de har store deler av sin produksjon i Kurdistan i Irak. DNO-aksjen har falt rundt 12 prosent på Oslo Børs siden angrepet til USA fredag.

Bloomberg peker på at også Genel Energy og Gulf Keystone Petroleum, oljeselskap fra Storbritannia, kan bli påvirket negativt av uroen i Iran og Irak. Begge selskapene har også stor produksjon i Kurdistan. Saudi-Aramco nådde sin verste kurs onsdag etter børsnoteringen i desember.

Rederiaksjer - Borr Drilling og Frontline

Oljeserviceselskap som Tor Olav Trøims Borr Drilling, samt Saipem og Lamprell, er også tungt inne i prosjekter i Midtøsten og aksjene kan bli påvirket av utviklingen i Midtøsten, melder Bloomberg.

Rederiet Bahri, fra Saudi-Arabia, har midlertidig suspendert alle sine reiser gjennom Hormuzstredet, som forbinder Omanbukta med Persiabukta.

45 norskkontrollerte tankskip befinner seg nå i området rundt Persiabukta og lar seg inntil videre ikke stanse av den spente sikkerhetssituasjonen, melder NTB. Frontline, kontrollert av John Fredriksen, har skip i området og varslet at de følger utviklingen øye.

Flyselskap - Norwegian og SAS

Flere flyselskap har suspendert eller endret ruter som følge av at de ikke ønsker å fly over luftrommet i Irak og Iran. Amerikanske og russiske myndigheter ber sine flyselskap holde seg totalt borte fra området.

Air France,KLM, Lufthansa, Malaysia Airlines, Emirates, Flydubai, Singapore Airlines og Qantas har alle gjort endringer i sine ruter. Norwegian sier til Finansavisen at de vurderer alternativ rute til Dubai, mens SAS, som ikke har noen ruter over luftrommet til Irak og Iran, har valgt å avlyse et fly fra Stockholm til Beirut, lenger nord i regionen.

Dersom oljeprisen blir høyere, kan det gjøre at drivstoff blir dyrere for flyselskapene.

Gullaksjer

Onsdag er gullprisen på sterke 1 575,10 dollar pr. unse. Jakten på mulige sikre havner, i kjølvannet av den økte spenningen i Midtøsten, kan ha bidratt til å sende gullprisen til det høyeste siden slutten av februar 2013. Gullprisen kan imidlertid også ha nytt godt av en svakere dollar den siste tiden.

Bloomberg peker på at selskap som graver etter gull, som Gold Fields, Polymetal, Centamin, Fesnillo, AngloGold og Harmoni, kan stige på børs dersom gullprisen stiger ytterligere.