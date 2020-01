Equinor inngår milliardforlik

China Oilfield Services Limiteds (COSL) datterselskap COSL Offshore Management AS (COM) har inngått en forlik med Equinor, hvor Troll-lisensen vil betale 188 millioner dollar til COM knyttet til saken om terminering av riggavtalen for CoslInnovator og COSLPromoter, skriver TDN Direkt.

Videre har partene, COM og Equinor, blitt enige om å styrke samarbeidet ved å inngå en rammeavtale.

«Ved denne annonseringen har COM og Equinor felles sendt inn begjæring til retten at saken løftes og at hver part betaler sine saksomkostninger», skiver COSL.

Bekrefter forlik

«Vi kan bekrefte at vi har inngått et forlik med COSL. Forliket innebærer at Troll-lisensen betaler COSL 188 millioner dollar. Equinor vil i tillegg inngå en uforpliktende rammeavtale med COSL, for eventuelt framtidig samarbeid på norsk sokkel. Vi er fornøyde med å ha fått til en løsning utenfor rettssalen og fortsette relasjonen som samarbeidspartnere», skriver Equinor i en e-post til TDN Direkt.

Utsatt til onsdag

Forliket kommer etter at Oslo tingrett i mai 2018 dømte Statoil til å betale COSL for det som gjenstod av den opprinnelige kontraktstiden. Beløpet summerte seg til rundt fire milliarder kroner, meldte DN den gang.

Både Equinor og Cosl anket dommen, og tirsdag skulle saken ifølge Teknisk Ukeblad behandles på nytt i lagmannsretten, men den ble utsatt til onsdag etter at partene ba om det, skriver nyhetsbyrået.