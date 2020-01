Nasdaq viser vei

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,14 prosent og står i 9.081,19 poeng, mens Dow Jones står i 28.578,15 poeng etter en nedgang på beskjedne 0,02 prosent.

Fredag tok USA livet av den iranske generalen Qasem Soleimani. I natt svarte Iran med 22 missilangrep mot amerikanske mål i Irak, uten at noen skal ha mistet livet.

Hva som skjer videre er usikkert. Usikkerheten kan gi videre utslag i aksjemarkedene. Børsene i Asia, Europa og på Wall Street har stort sett gått ned de siste dagene.

«Etter at Iran i natt fyrte av flere raketter mot to amerikanske baser i Midtøsten, flyktet investorene mot trygge havner», skrev Dane Cekov i Nordea Markets morgenrapport.

«Usikkerheten i finansmarkedene har vært relativt stor etter USAs «likvidering» av Irans øverste militære general i forrige uke. Det er for øvrig naturlig å anta at spenningsnivået i Midtøsten vil opprettholdes i tiden som kommer, uavhengig av om Irans evne til å gjengjelde tapet av deres general Soleimani, eller ikke», slo Roger Berntsen fast i dagens rapport fra Nordnet.