Sikrer kontrakt på Ørland flystasjon

Veidekke har fått i oppdrag å bygge et betongbygg for et nytt tank- og prosessanlegg på Ørland flystasjon i Trøndelag. Ifølge en børsmelding er oppdraget en hovedentreprise med en kontraktsverdi på rundt 100 millioner kroner, ekskl. mva.

Bygget Veidekke skal oppføre skal romme et komplett anlegg for behandling og levering av flydrivstoff.

En del av arbeidet skal utføres i samarbeid med Veidekkes datterselskap Tore Løkke AS på Fosen, som har hatt en rekke oppdrag i forbindelse med utbyggingen og opprustningen av forsvarets flystasjon på Ørland.

De forberedende anleggsarbeidene er allerede i gang, og selve byggearbeidene forventes å komme i gang i begynnelsen av februar. Hele anlegget skal stå ferdig til sommeren 2021.