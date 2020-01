The Scottish Salmon Company har sikret refinansiering av lånebetingelser for det heleide datterselskapet The Scottish Salmon Company Limited. Det fremgår av en børsmelding onsdag kveld.

Beløpet strekker seg til 100 millioner pund, tilsvarende 1,16 milliarder kroner, og utstedere er danske Rabobank og Nordea. Selskapet opplyser om at refinansieringen skal sikre vekst og lette på fleksibilitet rundt arbeidskapital.