dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er torsdag morgen opp omlag 0,6 prosent.

Oljeprisen stiger, og Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 65,61 dollar fatet, opp 0,26 prosent, mens WTI-oljen stiger 0,32 prosent til 59,80 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 67,90 dollar ved børsslutt onsdag.

Berntsen

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,3] prosent torsdag.

«Iran-situasjonen har roet seg ned det siste døgnet, i alle fall om man skal sette sin lit til finansmarkedenes bevegelser. Flere aktører tror Iran sine sjanser for igangsettelse av en storstilt gjengjeldelse ovenfor USA er svært begrenset. Dvs. spill teoretisk har Iran begrensede muligheter uten bred støtte fra Russland og Kina. Dvs. Russland og Kina vil, om noe måtte bære enorme økonomiske tap om de skulle «hjelpe» Irans i denne situasjonen. Mao. Iran virker å være på sitt svakeste på flere tiår, en situasjon som amerikanerne nå utnytter til det fulle», skriver han i en oppdatering.

Asia

Det er god stemning på de største børsene i Asia torsdag.

I Japan stiger Nikkei 2,37 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,73 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,69 prosent, og CSI 300 er opp 1,05 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 1,23 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,29 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,83 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,31 prosent.

Frykten dempet

Uttalelser fra USA og Iran har nå dempet krigsfrykten, etter det iranske rakettangrepet mot amerikanske styrker i Irak natt til onsdag.

– Ingen amerikanere ble skadet under nattens angrep, og Iran ser ut til å trappe ned. Det uttalte president Donald Trump onsdag, og understreket at Iran aldri vil få atomvåpen så lenge han er president.

Videre skrev Irans utenriksminister, Jawad Zarif på Twitter at angrepet ble utført i selvforsvar, og at Iran ikke ønsker videre eskalering eller krig, men at Iran vil forsvare seg selv etter beste evne dersom USA prøver på noe, meldte Reuters.

– Hoveddriveren var president Trumps forsinkede respons på missilangrepet, hvor han gikk mer forsiktig frem enn hans normale oppførsel og tidligere tweets har antydet, sier Tapas Strickland i National Australia Bank til CNBC.

Wall Street

Aksjemarkedet i USA steg bredt onsdag.

Dow Jones endte opp 0,57 prosent til 28.745,26. Apple og Microsoft var begge å finne blant dagens vinnere, opp 1,61 og 1,59 prosent. Videre steg bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgan henholdsvis 0,95 og 0,79 prosent.

S&P 500 klatret 0,49 prosent til 3.253,06. Nasdaq Composite ble styrket 0,67 prosent til 9.129,24.

Oslo Børs

I løpet av onsdagen la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 0,12 prosent før den sluttet på 938,49 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over fire milliarder kroner.

Store selskaper som Telenor og Mowi falt henholdsvis 0,9 prosent og 0,2 prosent mens DNB klatret 1,3 prosent. Prosafe hoppet 34 prosent – uten at det har kommet noen nyheter fra selskapet.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: BNP november, kl. 08:00

Kina: KPI desember

Kina: PPI desember

Tyskland: Handels- og driftsbalanse november, kl. 08:00

Tyskland: Industriproduksjon november, kl. 08:00

ØMU: Arbeidsledighet november, kl. 11:00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14:30

Annet:

TGS: Inntekter i 4. kv.

SeaBird Exploration: Ekstraordinær generalforsamling, Kypros, kl. 11:00 lokal tid

SAS: Trafikktall desember, kl. 11:00

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16:30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)