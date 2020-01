Nordea Markets: Faren over for denne gang

«Hverken USA eller Iran vil eskalere konflikten videre etter rakettangrepene mot amerikanske baser i Irak. Iranerne ser ut til å ha planlagt rakettangrepene for å ikke kreve ofre. Donald Trump får kritikk på hjemmebane for drapet på Soleimani, også fra republikansk side», skriver Lars Mouland i Nordea Markets' morgenrapport.

Markedene hentet seg godt inn i løpet av gårsdagens etter det kraftige fallet i går natt, og de endte stort sett dagen i pluss.

Olje og krone

Oljeprisen falt også tilbake til 65-66 dollar fatet.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 65,61 dollar fatet, opp 0,26 prosent, mens WTI-oljen stiger 0,32 prosent til 59,80 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 67,90 dollar ved børsslutt onsdag.

Kronekursen styrket seg mot slutten av dagen, og en euro koster i skrivende stund 9,85 etter å handlet tett på 9.90 natt til i går.

«Konflikten mellom landene er ikke over, og det er fortsatt risiko for at den blusser opp igjen», påpeker Mouland.

Dagens viktigste

Dagens viktigste norske makrotall er fastlands-BNP for november. Etter en sterk utvikling i de første 9 månedene av 2019, har veksten i fastlandsøkonomien avtatt noe. I oktober var veksten 0,1 prosent og konsensus er for vekst på 0,3 prosent over måneden.

«Men månedstallene er meget volatile og kan dermed overraske både på opp og nedsiden. Norges Bank anslår kvartalsveksten i 4. kvartal på 0,4 prosent over kvartalet. For at det skal skje, så må fastlandsøkonomien vokse med 0,3 prosent over måneden i november og desember».

Ledighet

Ellers får vi arbeidsledighetstall fra eurosonen senere i dag.

Siden mai i fjor har ledigheten ligget tilnærmet flatt rundt 7,5 prosent og konsensus tror at ledigheten kommer til å være uendret i november.