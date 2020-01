Norwegian fløy høyt på flat børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 938,29 torsdag, ned marginale 0,02 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4.183 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker oppover.

Britiske FTSE 100 stiger 0,4 prosent, tyske DAX 1,3 prosent og franske CAC 40 0,2 prosent.

På Wall Street fortsetter oppturen etter at jobless claims kom inn bedre enn ventet.

Investorene er tydelig lettet over at konflikten mellom Iran og USA ser ut til å roe seg.

«Konflikten ser ut til å ha blitt avsluttet like raskt og uventet som den begynte. Jeg er sikker på at mange vil bli forvirret av hendelsene den siste uken, men i skrivende stund synes det klart at ingen av partene ønsker en opptrapping av konflikten og derfor tok første exit-mulighet, mens de gjør sitt beste for å redde ansikt», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i et notat.

DNO-opptur

Brent-oljen faller 1,2 prosent til 65,59 dollar fatet i dagens handel, men er ned fra rundt 67,90 dollar ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen faller 1,3 prosent til 59,64 dollar fatet.

Oljeprisen har dermed falt betydelig siden Oslo Børs stengte i går, etter at uttalelser fra USA og Iran har dempet krigsfrykten.

Overraskende lagerbygging i USA tynger også sentimentet.

Samtidig har representanter for OPEC+ uttalt at nåværende produksjonskutt må reverseres i møte med den høyere geopolitiske spenningen i Midtøsten.

På Oslo Børs falt Equinor 1,2 prosent til 181,45 kroner på dagens høyeste volum etter å ha offentliggjort en forlengelse av Statfjord-feltets levetid.

Aker BP falt 1,5 prosent til 291 kroner, mens DNO på sin side endte opp 2,3 prosent til 10,29 kroner i kjølvannet av positiv omtale fra Sparebank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen Nilsen tidligere denne uken.

Norwegian-løft

Blant de mest omsatte for øvrig merker vi oss at Telenor og Nel steg hhv. 1,8 prosent til 158,30 kroner og 2,6 prosent til 8,76 kroner.

Norwegian lettet 8,5 prosent til 43,02 kroner på dagens tredje høyeste volum.

Reparasjonsemisjonen, som kan innbringe 280 millioner kroner, vil trolig bli lansert i løpet av svært kort tid, og forventes godkjent allerede i morgen, fredag.

Danske Bank har i dag gjentatt sin kjøpsanbefaling av Norwegian, men kuttet kursmålet. I dag ble det også kjent at toppsjefen i Norwegian-frieren IAG, Willie Walsh, går av med pensjon.

Ellers i luftfart spratt SAS opp 9,7 prosent til 14,98 kroner etter å ha lagt frem trafikktall.

Tomra så rødt

Tomra utmerket seg negativt ved å falle 3,9 prosent til 267,80 kroner etter at Nordea Markets har tatt opp dekning av aksjen med en salgsanbefaling.

TGS kom torsdag morgen med en smakebit på fjerde kvartal. Segmentinntektene havner trolig litt under konsensus, og markedet reagerte med å sende aksjen ned med 2,2 prosent til 259,20 kroner.

Frontline nyter godt av et eventyrlig tankmarked, men korrigerte torsdag ned én prosent til 115 kroner.

Rigg til topps

Etter å ha toppet taperlisten ved lunsjtider, svingte Prosafe seg helt til topps på vinnerlisten utover ettermiddagen og endte opp 15,5 prosent til 4,10 kroner.

Aksjen er dermed opp hele 85 prosent bare denne uken.

– Jeg har ingen annen forklaring på oppgangen enn at aksjen fikk veldig hard juling i høst, den har blitt fremhevet som nyttårsrakett og den stiger med oljeprisen, sa en analytiker til Finansavisen tidligere i uken.

Nærmest fulgte Incus Investor på pluss 12,7 prosent til 84,5 øre og GC Rieber Shipping på pluss 9,9 prosent til 9,45 kroner.

Shearwater Geoservices, der GC Rieber Shipping eier 19 prosent, meldte i morges om 65 fartøysmåneder i ordrereserven i starten av 2020, opp fra ni fartøysmåneder ved samme periode i fjor.

Rigg til bunns

Taperlisten toppes av Merkur Market-noterte BRAbank, som stupte 17,8 prosent til 60 øre.

Nærmest kom Seadrill, som gikk tilbake hele 13,3 prosent til 17 kroner. Etter et grusomt 2019 har det John Fredriksen-dominerte riggselskapet åpnet 2020 med nye 17 prosent fall så langt.

Vi tar også med at Merkur Market-duoen River iGaming og Lavo.tv endte ned hhv. 8,5 prosent til 15 kroner og 5,9 prosent til 4,8 øre.

Storm Real Estate og Philly Shipyard falt også mer enn fem prosent.