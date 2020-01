Nordea Markets: Risikoviljen til investorene har tatt seg opp

«Etter en urolig start på uken, har risikoviljen til investorene tatt seg opp igjen», skriver Dane Cekov i morgenrapporten til Nordea Markets.

Amerikanske aksjemarkeder steg i går, og S&P500 avsluttet handelsdagen opp med 0,7 prosent. Det fortsetter med S&P500-futures som peker opp, mens Asia-børsene er litt blandet med oppgang i Japan og Korea og nedgang i Fastlands-Kina.

Gull og oljeprisen har falt tilbake med hhv. 4 og 8 prosent fra toppnoteringene observert tidligere denne uken, og vi noterer nå Brent på 65 dollar fatet.

Kronekursen er omtrent uendret siden vi startet gårsdagen, og en Euro koster 9,86 i skrivende stund.

Ukens viktigste norske

På morgenkvisten i dag offentliggjorde SSB denne ukens viktigste norske makrotall; inflasjonen for desember.

«Prisene på matvarer kuttes vanligvis i forkant av julen, og vi tror at priskuttene var større i 2019 enn 2018, noe som vil dempe prisveksten. Prisene på flybilletter pleier derimot å øke i desember. Vi tror de økte mer i 2019 enn året før, noe som vil bidra til sterkere prisvekst», skrev Cekov i rapporten.

I sum ventet Nordea Markets – i likhet med DNB Markets og Norges Bank – at kjerneinflasjonen ville bli 1,9 prosent over året i desember, ned fra 2,0 prosent i november.

«Våre forventninger er på linje med Norges Bank, mens konsensus tror at inflasjonen blir en tiendedel høyere. Vi ser imidlertid ingen grunn til at Norges Bank vil endre sitt rentesyn dersom inflasjonen ender en tiendedel over eller under desember-anslaget deres», skrev Nordea Markets-økonomen.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 1,8 prosent, mot konsensus på 2,0 prosent.

«Månedens viktigste»

Ellers offentliggjøres månedens viktigste nøkkeltall på ettermiddagen i dag; nemlig sysselsettingsrapporten fra USA (nonfarm payrolls).

Sysselsettingen overrasket stort på oppsiden i november, med 266.000 nye arbeidsplasser.

«Desember-tallene blir nok ikke like gode, men dersom det ble skapt 160.000 nye jobber som konsensus venter, vil det være mer enn godt nok for å holde ledighetsraten uendret», skriver Cekov.

Tidligere i uken overrasket ledighetstallene fra ADP på den positive siden, og selv om ADP-estimatet ikke alltid treffer de offisielle tallene, gir det ifølge økonomen grunn til å tro at dagens payrolls-tall blir på den sterke siden.