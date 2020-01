Her er Sisseners favorittaksjer for januar

I løpet av desember 2019 kunne Jan Petter Sisseners Canopus vise til en oppgang på 3,74 prosent.

I den siste markedsrapporten slår Sissener fast at Canopus er relativt høyt markedseksponert for et aksjemarked hvor risikoviljen vil fortsette å råde.

Venter bedre tider

Han tror den globale økonomiske veksten, understøttet av tiltagende bedring i global industriproduksjonen, vil løfte aksjemarkedet fremover.

Selv om sentralbankenes pengepolitiske stimulanser virker å nærme seg toppen, forventer Sissener at politiske stimulanser, slik som skattekutt og infrastrukturinvesteringer, vil introduseres for å fremme veksten ytterligere.

«I tillegg forventer vi at handelskonflikten, som fikk mye oppmerksomhet gjennom 2019, gradvis skal minske gjennom 2020. Aksjemarkedet priser inn deler av dette positive synet allerede, men det finnes deler av markedet og sektorer som fortsatt er underpriset», skriver Sissener.

Fin utvikling i Selvaag Bolig

Fondets beste bidragsyter til avkastningen i desember var Selvaag Bolig med en kursoppgang på 16,5 prosent.

November var også veldig sterk med en oppgang på 25,3 prosent etter at selskapet annonserte salget av sin eiendomsportefølje.

Short-smell

Forvalteren gikk også på en smell i desember med sin shortposisjon i Tesla, hvor aksjen la på seg 25,69 prosent.

«Aksjekursen til Tesla steg på nyheter den 12. desember om at selskapet vurderer å kutte prisene på biler produsert i Kina med 20 prosent i 2020. Aksjemarkedet tolket denne nyheten positivt med en forventning om at Tesla med dette priskuttet vil kunne ta markedsandel. Vi ser på denne nyheten som et ledd i å forsøke å sikre seg en posisjon i en intensivering av konkurransen fra de større bilprodusentene, og som en trussel mot inntjeningsmarginen til selskapet», skriver Sissener.

Det nest svakeste bidraget kom fra shortposisjonen i det finske raffineringsselskapet Neste Oil.

Fondets netto aksjeeksponering i desember var på 77,65 prosent, redusert fra 89,95 prosent i november

Sisseners største aksjeposter (long):