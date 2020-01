Forvalter: - Ser forsåvidt bra ut

Da Thomas Nielsen i First Fondene gjestet FaTV før sommeren i fjor hadde han knappe 70 millioner å forvalte i deres nyoppstartede eiendomsfond, First Nordisk Eiendom.

Et halvt år senere har forvaltningskapitalen vokst til 400 millioner, som igjen er plassert i 12 nordiske eiendomsaksjer - én norsk og elleve svenske, mens avkastningen endte på solide 38 prosent i 2019.

- Når du ser på Stockholmsbørsen og hvordan eiendomssektoren har prestert i 2019 (red.anm: eiendomsaksjene steg nærmere 50 prosent i 2019, mens Stockhom-børsen endte opp over 30 prosent). Har du is i magen inn i 2020, eller tror du også at aksjene har mer å gå på?

- Vi skal ikke forvente at reprising skal være med oss lenger, kan jo godt hende at det skjer, men .., sier Nielsen, og drar litt på det, før han fortsetter;

- Vi ser jo på den underliggende verdiskapningen, ikke sant? Aat de får flere kvadratmeter, at de klarer å få mer betalt per kvadratmeter, at de er flinkere med kostnadene sine og så videre.

Vi ser at den verdiskapningen kommer til å være opp mot 20 prosent også fremover, sier First-forvalteren.

- Altså, jeg vet jo ingenting om fremtiden, men sånn som det ser ut nå så ser det jo forsåvidt bra ut. Gitt alt annet, hvis prising er det samme så skal det bli avkastningen også, sier Nielsen.

Mer om hvilke aksjer han har i porteføljen og hvorfor får du ved å klikke deg inn i videoen øverst i artikkelen.