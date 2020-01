Flere investorer har allerede doblet pengene i 2020

Vi nærmer oss slutten på årets andre uke på Oslo Børs, og hovedindeksen står nå i 937,46 poeng. Når vi tar hensyn til dagens nedgang på 0,1 prosent betyr det at børsen er opp nesten 0,7 prosent i 2020.

Det er ikke mye å skryte av.

Bra start

To aksjer kan derimot vise til en kursoppgang på mer enn 100 prosent, og det er Prosafe som har lagt på seg 142,6 prosent og Merkur-noterte TargetEveryOne som har klatret 100,9 prosent.

– Jeg har ingen annen forklaring på oppgangen enn at aksjen fikk veldig hard juling i høst, den har blitt fremhevet som nyttårsrakett og den stiger med oljeprisen. Samtidig er børsverdien så lav at store, prosentvise bevegelser ikke betyr så mye, sa en analytiker til Finansavisen da han ble bedt om å kommentere Prosafe tidligere denne uken.

Fire aksjer er opp mer enn 30 prosent:

Nordic Mining: + 39,7 prosent

Zenith Energy: +32,2 prosent

BRAbank: +32 prosent

Wallenius Wilhelmsen: +31,1 prosent

Torsdag kunne vi lese at Nordea Markets har oppgradert anbefalingen på Wallenius Wilhelmsen fra hold til kjøp. Ifølge TDN Direkt ble kursmålet satt til 35 kroner, hvilket er godt over fredagens nivå på 28,52 kroner.

Taperne

I den andre enden av skalaen finner vi mørbankede XXL som har startet 2020 med et kursfall på 22,5 prosent, etterfulgt av Axxis Geo Solutions som har falt 16 prosent.

Torsdag kveld i forrige uke overrasket ledelsen i XXL markedet med et nytt resultatvarsel, hvor sportskjeden varslet at desember, og spesielt julehandelen, har vært svak. Tirsdag denne uken kom nyheten om at XXL har ansatt Europris-sjef Pål Wibe som ny konsernsjef.