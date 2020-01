Dow Jones brøt ny magisk grense

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag. S&P 500 og Nasdaq nådde all-time high.

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen fredag har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,28 prosent og står i 9.229,58 poeng, mens Dow Jones står i 28.961,43 poeng etter en oppgang på beskjedne 0,02 prosent.

Etter litt over en halv times handel brøt Dow Jones gjennom 29.000 for første gang i historien, og var oppe i 29.009,07 før den falt tilbake under 29.000-nivået.

Den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra USAs arbeidsdepartement, kjent som «Nonfarm payrolls», viste en svakere utvikling enn ventet i desember.

Rapporten, som gjerne omtales som «månedens viktigste» blant nøkkeltall, viser en sysselsettingsvekst utenfor landbruket på 145.000 personer. Ifølge MarketWatch var det på forhånd ventet en økning på rundt 165.000.

Sysselsettingsveksten ble løftet av detaljhandel og helsevesen, mens det var nedgang i gruvesektoren.

Samlet i 2019 økte sysselsettingen dermed med 2,1 millioner, etter en vekst på 2,7 millioner i 2018. MarketWatch påpeker at fjoråret ble niende strake år med sysselsettingsvekst på mer enn to millioner.