Ja, mener strateg Wayne Gordon.

I skrivende stund står gullprisen i 1.562 dollar pr unse, men den skal høyere, ifølge UBS Global.

Gordon sier i et intervju med Bloomberg at gullprisen kan komme opp i 1.600 dollar i løpet av 12 måneder.

- At gullprisen falt under 1.600 dollar burde ha vært ventet, men akkurat nå er det 1.500-1.550 dollar som gjelder. Vi tror likevel at gullprisen skal over 1.600 dollar innen året er omme, sier Gordon.