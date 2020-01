Flere meglerhus advarer mot børsraketten Prosafe

– Det er et selskap med veldig mye gjeld, og selv om de ikke har forfall før i 2022, så ser det mørkt ut i markedet for tiden. Det har ikke vært endringer i markedet siden i høst, heller til det verre, sier analytiker Magnus Olsvik, i Kepler Cheuvreux, til TDN Direkt.

Prosafe, et selskap som er oppført som eier/operatør av halvt-nedsenkbare boligrigger, har gått opp rundt 245 prosent på Oslo Børs siden nyttår. En oppgang som er dobbelt så stor som nest beste klatrer i 2020 (TargetEveryOne, ca. 112 prosent opp).

– Betydelig med gjeld

Tallknuserne er likevel ikke helt overbevist. Olsvik mener de store kurssvingninger kommer av at Prosafe har minimal egenkapitalandel.

Carnegie-analytiker Cristopher Møllerløkken synes aksjen er ren opsjon.

«Hovedproblemet for innkvarteringsmarkedet er at global utnyttelse kun er på 36 prosent, noe som gjør enhver oppgang i ratene på kort- og mellomlang sikt lite sannsynlig, og på samme tid har aktører som Prosafe og Floatel betydelig med gjeld», skriver Møllerløkken i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Holdanbefaling

ABG Sundal Collier har holdanbefaling på aksjen med kursmål på 5 kroner, rapporterer TDN Direkt.

Meglerhuset skriver i en fersk oppdatering at de estimerer erstatningskostnaden for selskapets rigger, justert for alder, til å være lik null. De tror det er lurt å holde seg unna aksjen til en skikkelig restrukturering er klar.

«Med nåværende prising av offshoreeierandeler betraktelig under dette, forventer vi egenkapitalverdien til å være nær null og vi betrakter aksjen som en opsjon med begrenset verdi», skriver ABG Sundal Collier.