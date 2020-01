Aksjene stiger på New York-børsen - Tesla over 500 dollar

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,4 prosent og står i 9.211,42 poeng, mens Dow Jones står i 28.882,02 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent.

Investorene venter nå i spenning på signeringen av fase 1-avtalen mellom USA og Kina, som er ventet denne uken. Det er planlagt at Kinas visestatsminister, Liu He, skal besøke Washington.

Avtalen innebærer noen lettelser i tollsatsene, samt økte kinesiske kjøp av amerikanske landbruksvarer, og noen endringer i åndsverk- og teknologiregler.

Ifølge CNBC har USA og Kina også blitt enige om at de fremover skal avholde halvårlige samtaler for å løse konflikter.

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York endte i rødt fredag. Dow Jones falt 0,5 prosent til 28.823,77, S&P 500 endte ned 0,3 prosent til 3.265,35 mens Nasdaq Composite falt 0,3 prosent til 9.178,86.

Tesla i støtet

Tesla er blant vinnerne. Aksjen dundrer opp 4,9 prosent og passerer med det både 500 og 501 dollar og ny all-time high.

Oppgangen kom etter at analytiker Colin Rusch i Oppenheimer, ifølge Marketwatch, hevet kursmålet til 612 dollar, fra tidligere 385 dollar.

Aksjen har med det steget 93 prosent de siste tre månedene og over 183 prosent siden 3. juni i fjor.

Rusch mener at Tesla har flere viktige fordeler i konkurransen med de andre bilprodusentene, blant annet på drivverk og batteriteknologi, selvkjøringsteknologi, selskapets evne til å leve med risiko, roadmap mot energiuavhengighet og forbrukerentusiasme.