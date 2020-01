Oljeprisen beveger seg nokså sidelengs tirsdag morgen. Brent-oljen er marginalt opp i dagens handel til 64,27 dollar fatet, omtrent det samme som da Oslo Børs stengte i går.

WTI-oljen er også marginalt opp til 58,09 dollar fatet.

Spår oppgang

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, spår en oppgang på 0,3 prosent i børsåpningen (for OBX-indeksen), eller innenfor intervallet 0,1 til 0,4 prosent.

Asia-børsene

I Japan stiger Nikkei 0,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,3 prosent.

I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 0,2 prosent.

Hang Seng i Hongkong er også ned, det vil si med 0,3 prosent.

Handel

Tall fra Kina viser tirsdag at importen fra USA falt i november og desember, og særlig soyabønner og svin trakk ned.

Ett av punktene i fase 1-avtalen mellom de to landene, som forventes signert denne uken, er en økning i Kinas kjøp av amerikanske landbruksvarer.

USA meldte i går at Kina er fjernet fra listen over land ansett som valutamanipulatorer.

Wall Street

Aksjemarkedet i USA steg bredt på ukens første handelsdag og både S&P 500 og Nasdaq steg til nye toppnoteringer.

De to steg hhv. 0,7 prosent til 3.288,06 og 1,0 prosent til 9.273,93. Dow Jones steg 0,2 prosent til 28.892,56.

Tesla passerte 500 dollar for første gang og suste til ny all-time-high, etter en oppgang på 9,8 prosent til 524,86 dollar. Selskapet er priset til voldsomme 94,6 milliarder dollar, eller over 840 milliarder norske kroner.

Oslo Børs

Oslo Børs endte opp 0,13 prosent til 940,63 mandag.

Prosafe fortsatte nyttårsrallyet ved å stige nye 9,3 prosent til 5,97 kroner, og har nå steget over 170 prosent bare den seneste uken.

Analytikerne er likevel ikke overbeviste.

Vi tar også med at XXL steg 4,3 prosent til 13,70 kroner etter at Frontline-sjefen dukket opp på listen over de 30 største aksjonærene.