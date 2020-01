Analysesjef: Finansdøden bak rattet

«Fortsatt short Tesla? Synd for deg», slår analysesjef Pål Ringholm fast i tirsdagens rapport fra SpareBank 1 Markets.

Ny rekord

Mandagens store snakkis var Tesla, hvor aksjen passerte 500 dollar for første gang og suste til ny all-time-high, etter en oppgang på 9,8 prosent til 524,86 dollar.

Selskapet er nå priset til voldsomme 94,6 milliarder dollar, eller over 840 milliarder norske kroner.

Det er gode nyheter for selskapets aksjonærer, men forferdelig dårlige nyheter for de som ligger short.

Finansdøden bak rattet

Finansdøden bak rattet, kaller Ringholm det, mens han minner leserne om de ubehagelige minnene fra Volkswagen for over 10 år siden.

«Ja du husker den gangen the short man en søndag fant ut at bare seks prosent av aksjene til Volkswagen var handlebar. Da kom panikken og aksjeprisen dundret videre oppover. Det var da Folkevognen for et lite øyeblikk i sitt lange liv skulle få oppleve å være verdens mest verdifulle selskap. Alle korte menn sin store mor», avslutter Ringholm.

Fredag i forrige uke kunne vi lese at flere meglerhus frykter et stygt kursfall i Tesla. Fallhøyden begynner å bli stor.