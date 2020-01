Handelsavtale gjør Norsk Hydro til vinner

Ved lunsjtider tirsdag er hovedindeksen forsiktig opp, 0,15 prosent, til 942,05 poeng. Oslo Børs var ned rundt 0,30 prosent klokken 09.30, men har siden snudd oppover.

Det er hittil blitt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,2 milliarder kroner drøyt.

Oljeprisen

Brentoljen står i 64,61 dollar pr. fat, opp 0,56 prosent. WTI-oljen er opp 0,53 prosent til 58,39 dollar fatet. I morges var oljeprisene ned.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,28 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Oljeprisene henter seg beskjedent inn, etterfulgt av fire dager med intens salgsvirksomhet, sier analytiker Edward Moya i Oanda ifølge TDN Direkt, og peker på optimisme rundt handelsavtalen og falmende bekymringer rundt konflikten mellom USA og Iran.



Equinor, som er mest omsatt, stiger 0,75 prosent til 182,25 kroner. Aker BP er opp 0,48 prosent til 294,40 kroner. DNO er opp hele 4,35 prosent til 10,80 kroner. Oljeselskapet meldte tidligere i dag om solid produksjonsvekst i 2019.

Opptur for Norsk Hydro

Norsk Hydro er blant dagens vinnere på Oslo Børs. Aksjen styrkes 2,84 prosent til 33,34 kroner, nest mest omsatt etter Equinor. Finansdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets and Trading uttalte nylig til Finansavisen at han har tro på Norsk Hydro som følge av at fase 1-avtalen mellom USA og Kina signeres onsdag.

– Handelsavtalen mellom USA og Kina burde bidra til å heve aluminiumsprisen og dermed Norsk Hydros aksjekurs, sier Maalen-Johansen. Sist uke oppgraderte Arctic Securities aksjen fra hold til kjøp med kursmål på 38 kroner.



(Artikkelen fortsetter under grafen)





Kriserammede XXL, som estimerer at driftsinntektene for 2019 vil komme inn på 9 milliarder kroner, ned fra 9,5 milliarder kroner i 2018, er opp 5,04 prosent til 14,39 kroner. Det ble i går kjent at Frontline-sjef Robert Hvide Macleod nylig punget ut for 600.000 aksjer i kriserammede XXL.

5th Planet Games er dagens hittil sprekeste klatrer, opp 11,11 prosent til 0,42 kroner. Frontline er opp 1,52 prosent til 113,80 kroner under høy omsetning.

Tapere

Prosafe, som hittil i år er opp 127,39 prosent, er ned 19,63 prosent til 4,80 kroner tirsdag. ABG Sundal Collier, Kepler Cheuvreux og Carnegie var alle skeptiske til aksjen mandag. Kun ti aksjer er omsatt for mer enn Prosafe hittil i dag.

Blant andre høyt omsatte aksjer, faller John Fredriksen-kontrollerte Seadrill 4,45 prosent til 16,10 kroner. Seadrill-aksjen falt i går 4,51 prosent på Wall Street.

Aker Solutions ble nedgradert fra «equal-weight» til «underweight» av Morgan Stanley med et kursmål på 21 kroner (tidligere 28 kroner). Kjell Inge Røkke-aksjen synker 5,42 prosent til 22,18 kroner.