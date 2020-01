Sissener lemper ut aksjer på rekordhøye nivåer

Ved utgangen av 2019 satt Jan Petter Sissener på 1.221.349 aksjer i Selvaag Bolig via fondet Canopus. På årets siste børsdag, 30. desember, sluttet aksjen på 74 kroner, hvilket var den høyeste sluttnoteringen noensinne.

I løpet av første handelsdag i 2020 var aksjen oppe i 75,80 kroner mens den sluttet på 73,60 kroner.

Sikrer gevinst

Etter et fantastisk år i aksjemarkedet synes tydeligvis Sissener det er på tide å sikre deler av gevinsten. Mandagens aksjonærlister viste at han hadde kvittet seg med 46.465 aksjer.

Oppdaterte lister viser i dag at han har solgt ytterligere 200.000 aksjer.

Basert på de siste dagenes utvikling i aksjekursen, betyr det at Sissener har solgt aksjer for litt over 17 millioner kroner.

Sissener inntar nå 8. plass på listen over de største aksjonærene i Selvaag Bolig med 974.884 aksjer. Basert på tirsdagens aksjekurs på 70 kroner, verdsettes posten til litt over 68 millioner kroner.

En fantastisk reise

– Vi har fått være med på en fantastisk reise og har solgt oss ut basert på at vi mener den er fullpriset rundt 70 kroner, og at andre aksjer fremstår med større potensiale, forteller Sissener til Finansavisen.

– Kan du si litt om hvilke nivåer du gikk inn i aksjen på?

– Vi er inne på rundt 34 kroner og har fått masse utbytte i perioden, avslutter Sissener.

Samtidig med at Sissener har valgt å lette på trykket har storaksjonæren Länsförsäkringar Fastighetsfond økt sin eksponering med 900.000 aksjer og inntar dermed 2. plass på listen med 6.758.665 aksjer. Det gir en eierandel på 7,21 prosent.