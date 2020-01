JP Morgan Chase & Co, den nest største banken i USA, har kommet med fjerdekvartalsrapporten.

Selskapet fikk et resultat pr. aksje på 2,57 dollar i kvartalet, mot ventede 2,35 dollar pr. aksje, ifølge TDN Direkt. Det er også opp fra 1,98 dollar pr. aksje i fjerde kvartal 2018.

JP Morgan Chase & Co omsatte for 28,3 milliarder dollar i kvartalet, litt over ventede 28,0 milliarder dollar. Resultat etter skatt ble 8,52 milliarder dollar, opp fra 7,07 milliarder dollar året før.

Se hele rapporten her.