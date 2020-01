TGS kjøper seg opp i Alaska

Seismikkselskapet TGS har kjøp fire nye 3D-seismikkundersøkelser i North Slope-regionen i amerikanske Alaska. Seismikkprogrammene dekker 1.606 kvadratkilometer på land, samt ytterligere 632 kvadratkilometer senere i 2020.

– Dette er et spennende trinn for TGS og forsterker vårt engasjement for å hjelpe fornyet letearbeid i regionen. Jeg er veldig glad for å se veksten av vår onshore-portefølje i en historisk produktiv region med enormt potensiale for betydningsfulle nye hydrokarbon-funn, sier Kristian Johansen, konsernsjef, i børsmeldingen.



Området i Alaska har produsert 17 milliarder fat siden 60-tallet, ifølge TGS.

TGS-aksjen er ned 0,83 prosent til 261,60 kroner tirsdag ettermiddag. Den siste tiden har Handelsbanken Capital Markets, Pareto Securities og Arctic Securities nedgradert aksjen fra kjøp til hold.