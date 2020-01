Tesla suser videre mot nye høyder

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,11 prosent og står i 9.263,71 poeng, mens Dow Jones står i 28.884,94 poeng etter en nedgang på 0,08 prosent.

Tesla

Tesla er nok en gang i medvind, og omsettes nå for rekordhøye 542,33 dollar, opp 3,3 prosent.

Makro

Konsumprisene i USA gikk opp 0,2 prosent i desember, sammenlignet med november. På årsbasis steg prisene med 2,3 prosent. Konsumprisene var i forkant ventet å gå opp 0,3 prosent på månedsbasis og 2,4 prosent på årsbasis, ifølge TDN Direkt.

Valutamanipulator?

«I fravær av store nyheter så gårsdagen lenge ut til å bli en begivenhetsløs dag i markedene. På ettermiddagen amerikansk tid kom imidlertid nyheten om at USA skal slutte å omtale Kina som valutamanipulator, og det bidro til å løfte stemningen i markedene», skriver Ingvild Borgen Gjerde i tirsdagens rapport fra DNB Markets.

«At USA nå tar bort merkelappen blir dermed sett på som en positiv gest i forkant av signering av den såkalte «fase 1»-avtalen mellom USA og Kina i morgen. Som vi vet skal det ikke mye til for å skape begeistring i aksjemarkedene, og investorene svarte med å sende børsene i USA opp til nye toppnoteringer, der hovedindeksen, S&P 500, endte dagen opp 0,7 prosent», avslutter Borgen Gjerde.