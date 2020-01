Børsrakett stupte på rød Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 0,21 prosent til 938,61 poeng tirsdag. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,6 milliarder kroner.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid ble et fat brentolje omsatt for 64,56 dollar, opp 0,50 prosent. WTI-oljen steg 0,41 prosent til 58,32 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,28 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor, DNO og Aker BP var alle blant de 28 selskapene som fikk lete og utvinningstillatelse på norsk sokkel av olje- og energiminister Sylvi Listhaug.

Equinor endte dagen i 180,70 kroner, ned 0,11 prosent. Aker BP falt 0,85 prosent til 290,50 kroner, mens DNO var opp 1,69 prosent til 10,53 kroner. Sistnevnte meldte om solid produksjonsvekst i 2019.

Vinden snudde for Prosafe

Prosafe-aksjen sto i 7,81 kroner ved 12-tiden mandag. Det var før meglerhusene ABG Sundal Collier, Kepler Cheuvreux og Carnegie alle uttrykte skepsis til aksjen. Tirsdag ramlet aksjen 35,52 prosent til 3,85 kroner. Fortsatt er aksjen opp 82,42 prosent til nå i år.

Selskapet kom også med en oppdatering rundt sin finansielle situasjon tirsdag. I påvente av en langsiktig løsning, opplyser selskapet om at det har fått innvilget en betalingsutsettelse på kredittfasiliteten 288 millioner dollar fra 15. januar til 13. februar 2020.

Aker Solutions endte også på taperlisten, ned 5,07 prosent til 22,26 kroner. Aksjen ble nedgradert fra «equal-weight» til «underweight» av Morgan Stanley.

Soloppgang

Lyset skinte for solaksjene Rec Silicon og EAM Solar tirsdag. REC Silicon spratt opp 11,65 prosent til 3,34 kroner, mens EAM Solar endte dagen i 16,10 kroner, etter oppgang på 3,87 prosent.

Norsk Hydro steg 1,33 prosent til 32,85 kroner under høy omsetning. Finansdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets and Trading uttalte at han har tro på Norsk Hydro som følge av at fase 1-avtalen mellom USA og Kina signeres onsdag.

– Handelsavtalen mellom USA og Kina burde bidra til å heve aluminiumsprisen og dermed Norsk Hydros aksjekurs, sa Maalen-Johansen. Sist uke oppgraderte Arctic Securities aksjen fra hold til kjøp.