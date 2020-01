Sungas vurderer salg av 2,48 millioner aksjer i Avance Gas

Sungas Holding er i tenkeboksen rundt et salg av 2.478.799 aksjer i Avance Gas holding, dominert av John Fredriksen. Det tilsvarer 3,8 prosent av aksjekapitalen, ifølge børsmeldingen. Den ble publisert rett etter børsslutt tirsdag.

Aksjene er verdt 137 millioner kroner, etter Avance Gas' sluttkurs på 55,30 kroner på Oslo Børs tirsdag. Avance Gas-aksjen gikk tirsdag ned 2,30 prosent. Det siste året har aksjen styrket seg 309,33 prosent.

Bokbyggingen av aksjene vil starte med umiddelbar virkning. Arctic Securities skal tilrettelegge for salg. Sungas opplyser om at bokbyggingen kan bli stengt på kort varsel, og at de kommer med en ytterligere kunngjøring etter prisingen av aksjene i transaksjonen.

Sungas melder at de også forbeholder retten til å selge færre aksjer enn varslet, eller ingen aksjer i det hele tatt.

Etter transaksjonen vil Sungas inngå en lockup-avtale, som vil si at selskapet ikke vil selge eventuelt resterende aksjer de neste 90 dagene.

Sungas Holding er gjennom direktøren Francois Sunier representert i styret til Avance Gas.