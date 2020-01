Musks smått sinnsyke bonusordning smadrer tidligere topper

Tesla-aksjen steg hele ni prosent mandag, og trenger å legge på seg ytterligere seks prosent for at Tesla skal oppnå en markedsverdi på 100 milliarder dollar. Dermed må Tesla ligge på samme markedsverdi i gjennomsnitt, i en og seks måneder for å utløse den første av i alt 12 andeler av opsjoner Musk har mulighet til å benytte seg av. Den første andelen skal i følge Reuters være verdt 346 millioner dollar.

Ingen lønn eller pengebonus

Musk, som er konsernsjef og største eier mottar ingen lønn eller bonus i form av cash fra Tesla, bare opsjoner dersom selskapet øker nok i markedsverdi, eller treffer vekstmål. Dersom Musk skulle få utbetalt alle 12 andelene vil bonusen smadre tidligere amerikanske selskapstopper.

Eksempler på store bonuser tidligere er grunnlegger av Snap Inc, Evan Spiegels utbetaling på 638 millioner dollar etter selskapets IPO i 2017. Videre fikk konsernsjef i Walt Disney, Robert Iger tildelt aksjer til en verdi av 150 millioner dollar i 2018.

Musks potensielle bonus smadrer de overnevnte

Musk eier per i dag rundt 34 millioner Tesla-aksjer, tilsvarende 19 prosent av selskapet. Dersom Musk får tilgang på alle de 12 andelene tilsvarer det nye 20 millioner aksjer, ifølge Reuters.

Tesla har steget rundt 95 prosent de siste tre månedene, og er i skrivende stund opp 3,27 prosent til 542 dollar.