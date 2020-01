dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisen er ganske nøytral foreløpig onsdag morgen. Brentoljen står i 64,35 dollar fatet, ned 0,12 prosent. WTI-oljen er ned marginale 0,02 prosent til 58,10 dollar pr. fat.

Ved børsslutt tirsdag sto et fant brentolje i 64,56 dollar fatet.

Spådom

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, tror Oslo Børs åpner flatt onsdag, eller innenfor intervallet mellom -0,1 til 0,1 prosent.

Nedgang i Asia

I Japan faller Nikkei 0,55 prosent, og den en bredere Topix-indeksen er ned 0,69 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,74 prosent, mens CSI 300 faller 0,88 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,87 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 0,56 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot klatrer 0,47 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,42 prosent.

Handelsavtalen

Investorene har ventet på detaljer om fase 1-avtale mellom Kina og USA. Det er planlagt at den signeres i dag. Tirsdag kveld ble det imidlertid kjent at den første delen av handelsavtalen ikke inneholder noen punkt for kutt av tollsatsene som ble innført på kinesiske varer.

Ifølge Bloomberg vil et kutt i tollsatsene vurderes på nytt når det skal forhandles om en fase 2-avtale, noe som ikke er ventet før etter det amerikanske valget i november.

«Økt spenning knyttet til USA og Kinas kommende avtaleinngåelse («fase-en» avtalen) gav børsfall i Asia i natt. Det er naturlig å anta at dette vil kunne påvirke de europeiske børsene i dag. Det store spørsmålet alle stiller seg er om det blir en umiddelbar reduksjon i tollsatsene mellom USA og Kina etter signering. Skulle tollsatsene opprettholdes på dagens nivåer vil dette hemme global vekst også i 2020», skriver Roger Berntsen.

Wall Street

Det var i går variert stemning på Wall Street.

Dow Jones-indeksen steg 0,11 prosent til 28.938,66. S&P 500 stengte ned 0,16 prosent til 3.282,94. Teknologitunge Nasdaq Composite endte i 9.251,33, ned 0,24 prosent. Tesla fortsatte oppgangen, nye 2,49 prosent. Apple falt 1,36 prosent.

Hovedindeksen

I går endte Oslo Børs ned 0,21 prosent til 938,61 poeng. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,99 milliarder kroner. DNO, Hydro, Eam Solar og REC Silicon var blant vinneraksjene, mens det ble en dårlig dag for Prosafe og Aker Solutions blant annet.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Handelsbalanse desember, kl. 08:00

Frankrike: KPI desember, kl. 08:45

Spania: KPI desember, kl. 09:00

Sverige: KPI desember, kl. 09:30

Tyskland: BNP, kl. 10:00

UK: KPI desember, kl. 10:30

UK: PPI desember, kl. 10:30

ØMU: Industriproduksjon november, kl. 11:00

ØMU: Handelsbalanse november, kl. 11:00

USA: PPI desember, kl. 14:30

USA: Empire manufacturing-indeks januar, kl. 14:30

Annet:

Kid: Inntekter i 4. kv.

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08:00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13:00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16:30

Utenlandske:

Alcoa, Bank of America, Goldman Sachs

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)