Aker Solutions sikret storkontrakt i joint venture

Aker Solutions inngår i et joint venture (JV) som har fått på plass en vedlikeholds- og modifikasjonsontrakt for offshore-tjenester.

Hvem kunden er, opplyses det ikke om i børsmeldingen. Kontrakten har en varighet på fem år. Inntektene fra kontrakten er ventet å komme inn på rundt 400 millioner dollar over fem år, hvilket vil si rundt 3,5 milliarder kroner.



Aker Solutions melder at avtalen vil bli endelig signert innen utgangen av første kvartal. Det Kjell Inge Røkke-dominerte selskapet vil regnskapsføre omsetningen fra kontrakten som ordreinngang i kvartalet kontrakten undertegnes.

Aker Solutions har også blitt tildelt en FEED-kontrakt fra Equinor. Aker Solutions skal bidra til kraft fra kysten for Troll B- og C-plattformene. Dette gjøres for å redusere CO2-utslipp. Det er ventet at kontraktene blir levert i løpet av tredje og fjerde kvartal.

Når en endelig investeringsbeslutning er tatt, har Equinor muligheten til å utøve en opsjon for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) som er inkludert i FEED-kontrakten, varsler Equinor i en pressemelding.

I går nedgraderte Morgan Stanley sin anbefaling på Aker Solutions fra kjøp til hold.