Sungas har solgt 2,48 millioner aksjer i Avance Gas

De 2.478.799 aksjene ble solgt for 53,50 kroner pr. aksje, opplyser Avance Gas. Det betyr at Sungas Holding solgte aksjer for 132,6 millioner kroner.

Avance Gas endte i går ned 2,30 prosent til 55,30 kroner på Oslo Børs. Før salget av disse aksjene var Sungas Holding nest største aksjonær i Avance Gas, etter skipsreder John Fredriksens Hemen Holding.



Sungas Holding har fortsatt 3 millioner aksjer i Avance Gas, noe som tilsvarer 4,65 prosent av aksjekapitalen. Selskapene har inngått en lock-up avtale for resterende aksjer, hvilket vil si at Sungas ikke vil selge noen av sine gjenværende aksjer de neste 90 dagene.

Sungas Holding er gjennom direktøren Francois Sunier representert i styret til Avance Gas. Arctic Securities var megler i tranaksjonen.

Selskapet eier og driver store tankskip, og transporterer flytende petroleumsgass (LPG).