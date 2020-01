DNB Markets har fokus på Veidekke i sin morgenrapport onsdag.

Meglerhuset oppjusterer sitt kursmål på aksjen fra 125 til 130 kroner pr. aksje, og gjentar sin kjøpsanbefaling.

«Selskapet trekker fortsatt med seg effektene av et svakt svensk boligmarked gjennom 2018 og 2019, og ved utgangen av Q3 2019 var antall enheter under bygging i dette markedet ned 48 prosent i forhold til et år tidligere. Selskapet har allerede rapportert høy vekst i antall solgte enheter gjennom Q4 i fjor, men det vil da ta tid før dette reflekteres i de rapporterte tallene», skriver DNB Markets.

For fjerde kvartal 2019 har DNB Markets estimert en samlet EBIT på 280 millioner kroner, noe under konsensus på 320 millioner kroner.

Selskapet legger frem kvartalstall 11. februar, og meglerhuset tror at interessen ved kvartalspresentasjonen vil i hovedsak være rettet mot oppdateringen knyttet til planene om salg eller separat notering av eiendomsvirksomheten.

«På våre estimater har denne virksomheten en fair verdi på 8.1-8.6 mrd. kroner. Vi venter at ledelsen ved presentasjonen både vil gi en oppdatering av sitt syn på verdiene og mer konkrete planer de har for å synliggjøre disse fremover», heter det i rapporten.