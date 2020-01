Nye avtaler for Havila Shipping

Havila Shipping har fått på plass kontrakt med et britisk oljeselskap for PSV-fartøyet "Havila Crusader". Kontrakten gjelder for to brønner, og er fast estimert til ett år.

Avtalen inneholder opsjon for ytterligere syv brønner, estimert over to år. Oppstarten av kontrakten er ventet å være innen en uke, opplyser Havila Shipping.

Selskapet har også sikret mer arbeid for AHTS-fartøyet "Havila Jupiter" i Nordsjøen. Oppstart er ventet i mars 2020 med en fast periode på 70 dager. Avtalen inneholder en opsjon for inntil 35 dager.

Havila Shipping-aksjen åpner opp 1,89 prosent til 3,24 kroner på Oslo Børs onsdag morgen.