SEB nedgraderer Røkke-aksje fra kjøp til selg

Meglerhuset SEB har mistet troen på Aker Solutions-aksjen. SEB kutter kursmålet fra 41 til 20 kroner pr. aksje, mens de nedgraderer anbefalingen fra tidligere kjøp til selg.

SEB tror ikke Aker Solutions, dominert av Kjell Inge Røkke, vil betale utbytte for 2019 og 2020, ifølge TDN Direkt. De tror på stort omsetningsfall for Aker Solutions.

«Med rapporterte ordre på kun 2,4 milliarder i fjerde kvartal forventer vi at kvartalet vil være det syvende på rad med fallende ordrebok. I tillegg vil utsettelse av viktige tildelinger ha negativ innvirkning på 2020-aktiviteten og vi forventer nå et tosifret omsetningsfall. I dette scenarioet ser vi marginer under press til minst slutten av 2020», skriver meglerhuset.

Milliardkontrakt

Tidligere onsdag opplyste Aker Solutions at de har inngått et joint venture (JV) som har fått på plass en vedlikeholds- og modifikasjonsontrakt for offshore-tjenester. Hvem kunden er, opplyses det ikke om i børsmeldingen.

Kontrakten har en varighet på fem år. Inntektene fra kontrakten er ventet å komme inn på rundt 400 millioner dollar over fem år, hvilket vil si rundt 3,5 milliarder kroner.

Avtale med Equior

Aker Solutions har også blitt tildelt en FEED-kontrakt fra Equinor. Aker Solutions skal bidra til kraft fra kysten for Troll B- og C-plattformene. Dette gjøres for å redusere CO2-utslipp. Det er ventet at kontraktene blir levert i løpet av tredje og fjerde kvartal.

Tirsdag nedgraderte Morgan Stanley sin anbefaling på Aker Solutions fra kjøp til hold.

Aker Solutions er opp 1,03 prosent til 22,49 kroner onsdag morgen.