Borr Drilling har tatt levering av jackupen «Heimdal» som den femte av totalt elleve jackup-rigger som selskapet har bestilt av Keppel Fels.

Det fremkommer av en melding fra Keppel Offshore & Marine onsdag, ifølge TDN Direkt.

Direktør for nybygg i Keppel Offshore & Marine, Tan Leong, sier utnyttelsen for jackups er økende og verftet opplever at det er sterke preferanser for høyt utrustede rigger ettersom eldre rigger går ut av arbeid.

«Heimdal» er av designet KFELS B Class.