Resultatsesongen er i gang i USA

Europeiske og asiatiske aksjebørser falt noe på onsdag. Før børsåpning i USA, der det også lå an til en svak nedgang, kom både Bank of America og Goldman Sachs med sine kvartalstall. Bank of America steg rundt én prosent i førhandelen etter å ha rapportert en inntjening pr. aksje på 0,74 dollar, mot ventet 0,68 dollar. Estimatene var fra Refinitiv, ifølge TDN Direkt.

Investeringsbanken Goldman Sachs var lite endret i førhandelen etter å ha rapportert om en bunnlinje som var svakere enn ventet, men der inntektene var over analytikernes estimater. På tirsdag hadde allerede Citigroup og JP Morgan kommet med sine tall, som var bedre enn ventet. Dermed har bankene gitt amerikanerne en god start på denne resultatsesongen.

DAX-indeksen var ned rundt 0,2 prosent på onsdag. Tysk BNP-vekst i 2019 var på 0,6 prosent. Det er veldig svakt, men tallene var i hvert fall som ventet. Også de andre store europeiske børsindeksene falt rundt 0,2 prosent.