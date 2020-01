Nytt prosjekt for børsraketten Vow

Vows datterselskap Scanship har fått på plass en avtale for å levere et Biogreen-system for biokullproduksjon. Det skal skje på Nordvästra Skånes Renhållnings fasiliteter i svenske Helsingborg.

Prosjektets verdi er på 20,8 millioner svenske kroner. Det er ventet at det nye anlegget vil bli installert innen ett år etter kontraktsigneringen.

Scanship Holding endret navn til Vow denne uken. Aksjen har det siste året gått opp 574 prosent. Onsdag ettermiddag er aksjen ned 0,88 prosent til 33,70 kroner.