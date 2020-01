Nasdaq viser vei

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,14 prosent og står i 9.264,02 poeng, mens Dow Jones står i 28.937,80 poeng etter en nedgang på beskjedne 0,01 prosent.

«Økt spenning knyttet til USA og Kinas kommende avtaleinngåelse («fase-1» avtalen) ga børsfall i Asia i natt. Det store spørsmålet alle stiller seg er om det blir en umiddelbar reduksjon i tollsatsene mellom USA og Kina etter signering. Skulle tollsatsene opprettholdes på dagens nivåer vil dette hemme global vekst også i 2020», skriver Roger Berntsen i onsdagens rapport fra Nordnet.

I dag har det blitt kjent at Empire Manufacturing-indeksen endte på 4,8 i januar. Ifølge Direkt Makro var det på forhånd ventet en indeks på 3,6.

Produsentprisene i USA økte med 0,1 prosent i desember 2019, sammenlignet med måneden før. Her var det ventet en oppgang på 0,2 prosent.