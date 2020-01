Variert på Asia-børsene etter handelsavtale

I Japan faller Nikkei 0,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,18 prosent. Shanghai Composite svekkes med 0,28 prosent. CSI 300 er ned 0,30 prosent. I Hongkong er Hang Seng ned marginale 0,06 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea klatrer 0,41 prosent, og S&P ASX 200 i Australia løftes med 0,67 prosent. Strait Times styrkes med 0,33 prosent. Samtlige indekser i New Zealand og India er også opp.

Handelsavtale signert

Onsdag signerte Kina og USA under på første fase av handelsavtalen. Det gjorde at børsene på Wall Street nådde nye rekordnivåer etter en liten oppgang.

Avtalen innebærer en nedtrapping av handelskrigen mellom USA og Kina som har pågått i snart to år. USA vil angivelig redusere tollen fra 15 til 7,5 prosent på kinesiske varer til en verdi av 110 milliarder dollar. I tillegg har Donald Trump droppet planer om å heve tollene. Pr. i dag er det amerikansk toll på kinesiske varer til en samlet verdi av rundt 360 milliarder dollar.

– Uroen vil fortsette

Kina forplikter seg til å kjøpe amerikanske varer og tjenester til 200 milliarder dollar over to år. Målet er at Kina skal handle landbruksprodutker fra USA for 40 milliarder.

– Dette er et stort første skritt, sier Jeremie Waterman i det amerikanske handelskammeret.

En rekke analytikere og økonomer er derimot mer skeptiske til avtalens betydning. Kina la til at de krever at USA behandler kinesiske selskap rettferdig.

– Vi tror uroen vil fortsette inn i 2020, sier Cesar Rojas, globaløkonom i Citi, til CNBC.

Det er ventet at fase to av avtalen skal komme på plass etter presidentvalget til høsten i USA. Ifølge visepresident Mike Pence er dette arbeidet alt i gang.

Forholdet mellom Kina og USA har i stor grad påvirket markedene i hele verden.