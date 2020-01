dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisene stiger litt torsdag morgen. Brentoljen står i 64,45 dollar fatet, opp 0,36 prosent. WTI-oljen er opp 0,31 prosent, og koster 58,23 dollar pr. fat. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,22 dollar ved børsens stengetid i Oslo onsdag.

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) tirsdag viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 2,5 millioner fat i forrige uke, mot ventet vekst på 0,4 millioner fat.

Oljeestimater

Det amerikanske energidepartementet jekket opp estimatene for oljeprisen. De tror at prisen for brentolje skal ligge i snitt på 64,83 dollar fatet i 2020, solid opp fra 60,50 dollar i sist rapport. Mens det i 2021 anslås at et fat brentolje i snitt vil koste 67,53 dollar pr. fat. EIA spår at WTI-oljen vil ligge på 59,25 dollar pr. fat i snitt i 2020, og 62,03 dollar i 2021.

Opec, en organisasjon for 14 oljeeksporterende land, tror etterspørselen vil bli høyere enn tidligere antatt i 2020. Opec tror nå på en etterspørsel globalt etter olje på 100,98 milioner fat daglig, opp 100.000 fat pr. dag siden månedsrapporten i desember.

Organisasjonen anslår at etterspørselen etter Opec-olje vil være på 29,47 millioner fat pr. dag i 2020. Det er litt ned fra 29,58 millioner fat fra desember-rapporten.

Spår flat åpning

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, anslår at det blir flat åpning på Oslo Børs. Eller innenfor intervallet -0,1 til 0,1 prosent.

«Laksegiganten, Mowi har levert en svakere resultatoppdatering enn ventet for Q4, noe som kan tenkes å påvirke selskapet negativt i åpningsminuttene. Hydroaksjen kan også komme til å oppleve litt press i dag, gitt at en av deres største konkurrenter, Alcoa, skuffet i 4. kvartal. Alcoa aksjen falt over 3 prosent på tallene», skriver Berntsen.

Variert i Asia

Det er variert stemning i Asia. I Japan faller Nikkei 0,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,18 prosent. Shanghai Composite svekkes med 0,28 prosent. CSI 300 er ned 0,30 prosent. I Hongkong er Hang Seng ned marginale 0,06 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea klatrer 0,41 prosent, og S&P ASX 200 i Australia løftes med 0,67 prosent. Strait Times styrkes med 0,33 prosent. Samtlige indekser i New Zealand og India er også opp.

Handelsavtale signert

Onsdag signerte Kina og USA under på første fase av handelsavtalen. USA vil angivelig redusere tollen fra 15 til 7,5 prosent på kinesiske varer til en verdi av 110 milliarder dollar. I tillegg har Donald Trump droppet planer om å heve tollene.

Pr. i dag er det amerikansk toll på kinesiske varer til en samlet verdi av rundt 360 milliarder dollar. Kina forplikter seg til å kjøpe amerikanske varer og tjenester til 200 milliarder dollar over to år. Kina la til at de krever at USA behandler kinesiske selskap rettferdig.

En rekke analytikere og økonomer er likevel skeptiske til avtalens betydning, og kaller den for våpenhvile.

– Vi tror uroen vil fortsette inn i 2020, sier Cesar Rojas, globaløkonom i Citi, til CNBC.

Det er ventet at fase to av avtalen skal komme på plass etter presidentvalget til høsten i USA. Ifølge visepresident Mike Pence er dette arbeidet alt i gang.

Oppgang på Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York løftet seg onsdag. Dow Jones steg 0,31 prosent til 29.030,22 og er med det opp 1,7 prosent i år. For første gang stengte Dow Jones-indeksen over 29.000.

S&P 500 endte opp 0,19 prosent til 3.289,29. Det vil si at indeksen er opp 1,81 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 0,08 prosent til 9.258,7. Indeksen har dermed steget 3,19 prosent siden nyttår.

Oslo Børs

Hovedindeks falt 0,2 prosent til 937,01 poeng på Oslo Børs onsdag. Det ble omsatt aksjer for 4,35 milliarder kroner. KID var blant vinnerne sammen med Ultimovacs. Avance Gas, BW Offshore og Equior falt på sin side.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Utlånsundersøkelsen 4. kvartal kl. 10.00

Japan: Maskinordre november

Storbritannia: RICS boligpriser desember

Kina: Nyboligpriser desember

Tyskland: KPI endelig desember

EMU: boligprisindeks 3. kvartal kl. 11.00

USA: Importpriser desember kl. 14.30

USA: Detaljhandel desember kl.14.30

USA: Philadelphia Fed-indeks januar kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd uketall kl. 14.30

USA: Lager usolgte varer november kl. 16.00

USA: NAHB boligindeks januar kl.16.00

Annet:

Olje: IEA, månedsrapport kl. 10.00

Gass: Ukentlig gasslagertall fra DOE kl. 16.30

USA og EUs handelsutsendinger møtes: USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer tar imot sitt EU-motstykke Phil Hogan. Torsdag er møtets siste dag, og Hogan skal holde en tale klokka 14.30 og en pressekonferanse klokka 22, norsk tid.

Ny storstreik i Frankrike: Flere fagforeninger oppfordrer til massemønstringer og streiker over hele Frankrike i protest mot regjeringens pensjonsreform.

Microsoft legger fram klimaplan: Microsofts toppsjef Satya Nadella presenterer en plan for klimainnsats og redusert karbonavtrykk.

Næringsministeren skal diskutere overturisme: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har invitert aktører fra norsk reiseliv til et møte om overturisme.

Olav Thon holder pressekonferanse: Thon deler ut over 30 millioner kroner til undervisning og forskning innen medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fag. Pengene blir delt ut til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet. Årets vinnere vil kunngjøres under pressekonferansen på Hotel Bristol.

Regnskapsrapporter:

Morgan Stanley kl. 13.15

Kilder: TDN Direkt, Oslo Børs, SSB og NTB.