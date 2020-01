USA truer med tariffer på europeiske biler

Trumps administrasjon kommer med trusler om 25 prosent tariff på bilimporten fra Europa, dersom Storbritannia, Tyskland og Frankrike ikke anklager Iran for å ha brutt atomavtalen, ifølge Washington Post. Det kan isåfall ramme flere kjente bilprodusenter hardt.

Ifølge NTB har Storbritannia, Frankrike og Tyskland klaget inn Iran for brudd på atomavtalen. Det kan føre til at sanksjoner mot landet blir gjeninnført, men de støtter ikke USAs strategi med «maksimalt press» mot Iran.

FN-sanksjoner?

I uttalelsen sier de at de har blitt stående «uten noe annet valg, sett i lys av Irans handlinger, enn å melde inn våre bekymringer om at Iran ikke overholder sine forpliktelser».

– Vårt mål er klart: vi ønsker å bevare avtalen, og komme til en diplomatisk løsning innenfor den. Vi vil løse dette sammen med alle partnerne i avtalen. Vi ber Iran om å delta konstruktivt i forhandlingsprosessen som begynner nå, sier Tysklands statsminister Heiko Maas i en uttalelse.

De europeiske partnerlandene i atomavtalen, formelt kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), har siden forrige måned luftet muligheten for å aktivere tvisteløsningsmekanismen som ligger i avtalen. Det er dette landene nå har gjort, og konsekvensen kan blant annet bli at FN-sanksjoner blir gjeninnført.

USA trakk seg

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den ble ansett som en stor diplomatisk seier, og trådte i kraft i 2016.

USAs president Donald Trump kunngjorde i 2018 at USA trekker seg fra avtalen, og amerikanerne har siden gjeninnført harde sanksjoner mot Iran.

Iranerne har svart ved å trinnvis gå stadig lenger vekk fra avtalen og stadig nærmere en anrikingsgrad av uran som er høy nok til å lage atomvåpen.

Bekymret Søreide

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener at utviklingen i forholdet mellom USA og Iran er svært alvorlig og bekymringsfull.

– Gjennom de siste ukene har utviklingen vært dramatisk og uforutsigbar, sa Søreide under en redegjørelse om situasjonen i Midtøsten i Stortinget onsdag.

Hun fordømte ikke direkte USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani, men påpekte at angrepet som drepte ham, har ført til en betydelig eskalering av situasjonen i regionen.