REC-rally etter handelsavtale

Etter en drøy halvtimes handel, har REC Silicon, et selskap som produserer silisium til solcelleindustrien, styrket seg med 53,08 prosent til 4,73 kroner. Mens ved 11.15-tiden var aksjen opp 41,01 prosent til 4,35 kroner.

Det skjer etter at USA og Kina undertegnet handelsavtale onsdag. Handelskrigen mellom stornasjonene har gjort at det har vært verre for REC å eksportere polysilisium, en viktig ingrediens i solcelleproduksjon, til det kinesiske markedet.

Nå som handelskrigen dempes, blir mulighetene bedre for REC i Kina.

– Svært positivt

– Det er svært positivt at den amerikanske regjeringen har anerkjent viktigheten av den amerikanske polysilisiumindustrien. Å være stengt ute fra det globale polysilisium-markedet de siste årene har kostet USA godt betalte jobber og milliarder av dollar i investeringer, uttalte Tore Torvund, REC-sjef, i en børsmelding onsdag kveld.



På det verste måtte REC stenge produksjonen ved anlegget deres i Moses Lake, i amerikanske Washington. Det påvirket drøyt 450 ansatte.

– Selv om vi håper en delvis gjenopprettelse av tilgangen til det kinesiske polysilisiummarkedet vil forbedre utsiktene for amerikanske polysilisiumprodusenter, er det viktig at USA fortsetter å fokusere på å utvikle og styrke kritiske koblinger i verdi- og produksjonskjedene for solceller, noe som skaper et marked for vår polysilisium og andre solcelleprodusenter her i det innenlandske amerikanske solcellemarkedet, sier Torvund.

Store gevinster for Røkke

Oppgangen gjør at Kjell Inge Røkke kan smile. Hans Aker kjøpte alle aksjene til Jens Ulltveit-Moe brått i REC Silicon 10. desember for en sum på 84,8 millioner kroner. Den siste måneden har aksjen steget nå drøyt 87 prosent.

Gjennom posten på vel 280 millioner aksjer, hadde Røkke torsdag morgen en papirgevinst på rundt 80 millioner kroner, etter kursoppgangen fra 3,08 kroner til 4,73 kroner.

Aksjen er nest mest omsatt bak Mowi, som faller, i åpningshandelen.