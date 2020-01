Børsoppgang i Asia etter rekorder på Wall Street

I Japan er nikkei-indeksen opp 0,09 prosent, mens den bredere Topix-børsen stiger 0,36 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,09 prosent. CSI 300 styrkes med 0,17 prosent. I Hongkong er Hang Seng ned marginale 0,04 prosent. Sørkoreanske Kospi stiger 0,07 prosent.

Den australske S&P ASX 200-indeksen styrker seg med 0,39 prosent. Strait Times i Singapore faller derimot 0,10 prosent. Samtlige indekser i New Zealand, Pakistan, Malaysia, Thailand og India er også opp.

De asiatiske børsene løftes altså etter nye rekorder på Wall Street torsdag.

Kinesisk makro

Det har kommet nye nøkkeltall fra Kina i natt. Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP) steg med 6,1 prosent i fjor. Det er den svakeste økonomiske veksten på tre tiår. Årsaken er svak etterspørsel i hjemlandet og handelskrigen med USA. Utviklingen er likevel innenfor myndighetenes mål om en vekst mellom 6 og 6,5 prosent.

Detaljhandelen i desember steg 8,0 prosent på årsbasis, det slo forventningene på 7,9 prosent. Industriproduksjonen i desember hoppet opp 6,9 prosent i desember på årsbasis, en prosent mer enn estimatene til økonomene på forhånd.

For øvrig bestemte den koreanske sentralbanken å holde renten på 1,25 prosent, som er uendret. I 2019 hadde nasjonen to rente kutt.

Handelskrig

Kina og USA tegnet under handelsavtalen onsdag. USA vil angivelig redusere tollen fra 15 til 7,5 prosent på kinesiske varer til en verdi av 110 milliarder dollar. I tillegg har Donald Trump droppet planer om å heve tollene.

Pr. i dag er det amerikansk toll på kinesiske varer til en samlet verdi av rundt 360 milliarder dollar. Kina forplikter seg til å kjøpe amerikanske varer og tjenester til 200 milliarder dollar over to år. Kina la til at de krever at USA behandler kinesiske selskap rettferdig.

Det er ventet at del to av avtalen skal komme på plass etter presidentvalget i USA til høsten.