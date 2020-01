dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisen er marginalt ned fredag morgen. Brentoljen svekkes med 0,09 prosent til 64,58 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 0,12 prosent til 58,49 dollar fatet.

Ved børsens stengetid i går ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,22 dollar pr. fat. Torsdag løftet oljeprisen seg litt etter at USA og Kina signerte handelsavtale sent onsdag.

Spår oppgang

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet 0,1 til 0,4 prosent.

Asia-opptur

I Japan er nikkei-indeksen opp 0,09 prosent, mens den bredere Topix-børsen stiger 0,36 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,09 prosent. CSI 300 styrkes med 0,17 prosent. I Hongkong er Hang Seng ned marginale 0,04 prosent. Sørkoreanske Kospi stiger 0,07 prosent.

Den australske S&P ASX 200-indeksen styrker seg med 0,39 prosent. Strait Times i Singapore faller derimot 0,10 prosent. Samtlige indekser i New Zealand, Pakistan, Malaysia, Thailand og India er også opp.

Kinesisk makro

Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP) steg med 6,1 prosent i fjor. Det er den svakeste økonomiske veksten på tre tiår. Årsaken er svak etterspørsel i hjemlandet og handelskrigen med USA. Utviklingen er likevel innenfor myndighetenes mål om en vekst mellom 6 og 6,5 prosent.

Detaljhandelen i desember steg 8,0 prosent på årsbasis, det slo forventningene på 7,9 prosent. Industriproduksjonen i desember hoppet opp 6,9 prosent i desember på årsbasis, en prosent mer enn estimatene til økonomene på forhånd.

Fest på Wall Street

Det ble nok en dag med oppgang på Wall Street-børsene torsdag.

S&P 500 endte opp 0,84 prosent til 3.316,81 poeng. Det vil si at indeksen har steget 2,7 prosent hittil i år. Noteringen var også ny all-time high for S&P 500-indeksen.

Dow Jones steg 0,92 prosent til 29.297,64 og er med det opp 2,7 prosent i år. Hvilket er ny all-time high igjen. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,06 prosent til 9.357,13, ny all-time high. Indeksen har dermed steget 4,3 prosent siden nyttår.

Flatt i Oslo

Oslo Børs stengte i går ned 0,04 prosent til 936,59 poeng. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for drøyt 4,7 milliarder kroner. REC og Storebrand var blant vinnerne, mens XXL og Mowi havnet på taperlisten.

Dette skjer i dag

Makro:

Kina: industriproduksjon, detaljhandel, investeringer desember

Kina: BNP fjerde kvartal

Kina: arbeidsledighet desember

Norge: skatteregnskap desember kl. 08.00

EMU: driftsbalanse november kl. 10.00

Storbritannia: detaljhandel desember kl. 10.30

EMU: produksjon byggsektor november kl. 11.00

EMU: KPI endelig desember kl.11.00

USA: boligbygging desember kl. 14.30

USA: industriproduksjon desember kl. 15.15

USA: Michiganindeks foreløpig januar kl. 16.00

USA: JOLTS ledige stillinger november kl. 16.00

Annet:

Olje/gass: Baker Hughes-riggtelling 19.00