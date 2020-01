DNB Markets mener det er på tide å ta gevinst i Self Storage Group. Kort tid senere kom nyheten om at Øystein Spray Spetalen har solgt alle sine aksjer i lagerselskapet for en drøy halv milliard kroner.

Meglerhuset nedgraderer fredag aksjen fra kjøp til salg. Nytt kursmål er på 26 kroner pr. aksje, opp fra 25 kroner pr. aksje.

«Vi forventer fortsatt inntjeningsvekst for selskapet, men etter den siste tids kursoppgang er aksjen for høy etter vårt syn. Verdsettelsen ser strukket ut og våre fjerdekvartalsestimater impliserer nedsiderisiko mot konsensus, skriver DNB Markets.

Aksjen er det siste året opp 74 prosent på Oslo Børs. De siste tre månedene har aksjen klatret 30 prosent, mens den hittil i 2020 er opp én prosent.

«Selskapet legger frem Q4-tallene i midten av februar og i denne forbindelse ligger våre EBIT- og EPS-estimater for kvartalet henholdsvis 16 prosent og 12 prosent lavere enn konsensusforventningene. Vi venter at selskapet fortsatt vil fokusere på vekst ved å investere i nye lokasjoner og ser derfor ikke for oss utbytte for de neste årene», heter det i rapporten.