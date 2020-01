Spetalen dumper aksjene i Self Storage Group

Selskapene Feok og Ferncliff Tih, begge kontrollert av investor Øystein Stray Spetalen, har solgt alle aksjene i Self Storage Group.

Det opplyser selskapet i en melding fredag.

Det betyr at Spetalen har kvittet seg med 18,4 millioner aksjer til kurs 27 kroner pr. aksje, tilsvarende 496 millioner kroner.

Tjente 370 millioner

Øystein Stray Spetalen gikk inn i Self Storage Group helt tilbake på forsommeren i 2016 - over ett år før selskapet gikk på børs. Dengang het selskapet OK Minilager, og Spetalen tok en eierandel på 40 prosent i selskapet.

Kort tid etter kjøpte de City Storage og endret navn til Self Storage Group. Selskapet gjorde sin første emisjon.

Senere har selskapet hentet mer kapital både ved børsnotering og én gang etter børsnotering.

Spetalen har deltatt i alle tre emisjonene, men ikke tilsvarende eierandelen. Derfor ble eierandelen redusert til 22 prosent.

Mens selskapet har vært på børs har Self Storage Group steget fra 14 til 28 kroner, men Spetalens gjennomsnittlige kostpris skal etter det Finansavisen kjenner til ha vært omtrent halvparten av kursen ved børsnotering. Det tilsvarer i størrelsesorden 130 millioner kroner.

Det betyr at Spetalen har kommet ut av Self Storage-eventyret med 370 millioner kroner i ren gevinst.

Styreleder selger

Daglig leder Martin Nes i Ferncliff har også solgt sine 345.000 aksjer samtidig med Spetalen. Nes er også styreleder i Self Storage Group.

- Selv om vi har solgt oss ut har jeg veldig tro på selskapet. Det er lagt et godt grunnlag og det er et spennende marked, sier Martin Nes.

- Hvorfor i all verden selger dere aksjene da?

- Det er alltid et spørsmål om timing og muligheter som byr seg. Man må se hvor man kommer fra og hvor man er, men vi kommenterer ikke aksjehandler. Men at Self Storage Group blir bra fremover, er jeg overbevist om.

Centerbridge kjøper

I en annen melding fremkommer det at Zeon Lux, et fond kontrollert av Centerbridge Partners, har plukket opp aksjene.

Selskapet har kjøpt rundt 19,2 millioner aksjer, tilsvarende 23,28 prosent av aksjekapitalen, til 27 kroner pr. aksje.

Self Storage Group har de siste tre månedene klatret 30 prosent på Oslo Børs, mens aksjen det siste året har steget 74 prosent.

DNB Markets anbefaler salg

DNB Markets mener det er på tide å ta gevinst i Self Storage Group. Kort tid senere kom nyheten om at Øystein Spray Spetalen har solgt alle sine aksjer i lagerselskapet for en drøy halv milliard kroner.

Meglerhuset nedgraderer ifølge Direkt fra kjøp til salg. Nytt kursmål er på 26 kroner pr. aksje, opp fra 25 kroner pr. aksje.

«Vi forventer fortsatt inntjeningsvekst for selskapet, men etter den siste tids kursoppgang er aksjen for høy etter vårt syn. Verdsettelsen ser strukket ut og våre fjerdekvartalsestimater impliserer nedsiderisiko mot konsensus, skriver DNB Markets.