Oslo Børs lukter på ny rekord - aksjer stiger på kontrakter

Ved 11-tiden har hovedindeksen løftet seg med hele 1,10 prosent til 945,92 poeng. På det høyeste har indeksen stått i 946,10 poeng i dag.

Det er ikke langt unna høyeste sluttnotering på 946,43 poeng fra 25. september 2018. Høyeste notering intradag er 948,48 poeng fra onsdag 3. oktober 2018.

Det er hittil blitt omsatt aksjer for litt over en milliard kroner.

Olje

Oljeprisen er forsiktig opp. Brentoljen står i 64,70 dollar pr. fat, opp 0,15 prosent, mens WTI-oljen løfter seg 0,09 prosent til 58,58 dollar fatet.

Equinor er opp 0,36 prosent til 181,30 kroner. Aker BP stiger 0,82 prosent til 293,70 kroner. DNO svekkes med 0,29 prosent til 10,44 kroner.

Kontrakter sender aksjer opp

Axxis Geo Solutions meldte ved utgangen av desember 2019 at det hadde signert en kontrakt i Midtøsten, som tidligere hadde blitt utsatt.

I en oppdatering fredag melder nå selskapet at seismikkundersøkelsen, som er en 3D-havbunnsnode, har startet opp. Ifølge selskapet vil det meste av arbeidet fortsette gjennom første kvartal 2020. Aksjen stiger 14,43 prosent til 1,15 kroner.

Next Biometrics har inngått en kontrakt på 750.000 dollar, drøyt 6,7 millioner kroner, i India. Aksjen løftes med 16,31 prosent til 4,32 kroner.

Telenor er også blant dagens vinnere, opp 3,83 prosent til 166,85 kroner under høy omsetning.

REC Silicon-svikt

Det ble soloppgang for REC Silicon på børsen i går, opp 65 prosent, etter at handelsavtalen mellom USA og Kina var på plass. Det bedrer selskapets muligheter på det kinesiske markedet.

Men Kepler Cheuvreux-analytiker Andreas Bertheussen sier til Finansavisen at han tror løpet er kjørt for REC Silcion alt. Aksjen synker 12,71 prosent til 4,42 kroner.

SSG påvirkes av Spetalen-dumping

DNB Markets gikk fra kjøps- til salgsanbefaling på Self Storage Group-aksjen i en fersk rapport. Kort tid etter ble det kjent at Feok AS og Ferncliff Tih AS, begge kontrollert av investor Øystein Stray Spetalen, har solgt alle 18,4 millioner aksjene i Self Storage Group for en halv milliard kroner.

Også styreleder Martin Nes (344.805 aksjer) har solgt seg ut. Aksjen ramler 6,29 prosent til 26,80 kroner.