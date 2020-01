Investeringsøkonom: – Voldsomt sterke Nel-tall

– ESG og fornybare aksjer er i vinden og man ser at selskaper som Nel og Scatec Solar når stadig nye høyder. Dette merker vi på kundetilstrømningen, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

ESG er en forkortelse fra engelske "environmental, social and corporate governance". På norsk blir det oversatt til "miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold".

– Voldsomt sterke tall

Børsnoterte selskap som tar hensyn til ESG, blir ofte ESG-aksjer.

– Nel har lenge vært en favoritt blant våre kunder. Til tross for at aksjen i skrivende stund er i ny all-time high, er selskapet nettosolgt med 100 millioner i løpet av januar måned. Tross et nettosalg på 100 millioner kroner så langt i januar, har aksjen blitt omsatt for over 350 millioner kroner hittil i januar. Det er et voldsomt sterkt tall og jeg har i alle fall ikke sett et selskap som har skapt så mye engasjement blant våre kunder i min tid, sier Johannesen.

Nel er et selskap som som tilbyr løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen fra fornybar energi. Aksjen er fredag ettermiddag opp 0,92 prosent til 9,90 kroner, kun fire aksjer er omsatt for høyere beløp. Det siste året er aksjen opp 90,88 prosent.

Interesse for REC

Mads Johanessen rapporterer også om stor interesse for REC Silicon, et selskap som produserer silisium til solcelleindustrien, etter at Kjell Inge Røkkes Aker kjøpte opp Jens Ulltveit Moes eierandel. Etter en oppgang på 65 prosent torsdag, er aksjen børstaper fredag med nedgang på 13,76 prosent til 4,39 kroner.

– Jeg er ikke overrasket over at aksjekursen stiger mye som følge av handelsavtalen mellom USA og Kina, fordi markedet har ventet på dette i over fem år. Spørsmålet er imidlertid om ikke toget allerede har forlatt perrongen. Det tror jeg, sa analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux torsdag.

– Et eventyr

Johannesen trekker til slutt frem Scatec Solar, som utvikler, bygger, eier og opererer solenergianlegg.

– Man må heller ikke glemme Scatec Solar, som har vært et eventyr for aksjonærene de siste årene. Vi har også sett en enorm kundetilstrømming til dette selskapet, sier Johannesen.



Fredag er aksjen opp 0,55 prosent til 129,00 kroner. Det siste året har den styrket seg 65,38 prosent.