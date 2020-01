Dårlig vær har forsinket boreprogrammet

Dårlig vær har ført til at arbeidet med «Deepsea Stavanger» for Aker BP har blitt forlenget til tidlig eller midten av mars, ifølge TDN Direkt. Videre er arbeidsomfanget med «Deepsea Bergen» utvidet for MOL Norge.

Arbeidet for «Deepsea Stavanger» for Aker BP på Ærfugl-feltet var opprinnelig planlagt ferdigstilt i midten av januar.

– Det har vært et forferdelig dårlig vær slik at boreprogrammet har blitt forsinket. Vi er ikke ferdig med Aker BP, så vi må gjøre ferdig programmet vi har foran oss. Arbeidsomfanget er økt og det er helt ukomplisert for oss, sier konsernsjef Simen Lieungh i Odfjell Drilling til TDN Direkt fredag.

Ifølge Lieungh har Odfjell Drilling egne rater regulert i kontrakten når «Deepsea Stavanger» venter på været, og venting på vær påvirker heller ikke incentivbonusene i kontrakten, skriver nyhetsbyrået.

Dagraten for «Deepsea Stavanger» er i underkant av 300.000 dollar pr dag før eventuelle insentiver.

Etter jobben for Aker BP skal "Deepsea Stavanger" klargjøres i om lag to uker før mobiliseringen mot Sør-Afrika starter og arbeid for Total.

– Total vet om utsettelsene, og har ingen problemer med dette. Det er helt ukomplisert, men tidslinjen forflytter seg et par måneder, sier Lieungh.

Videre har arbeidsomfanget til «Deepsea Bergen» for MOL Norge også blitt utvidet, slik at riggen vil fortsette arbeidet på den nåværende brønnen til slutten av mars eller begynnelsen av april